В Териберке монтируют музыкальную сцену для фестиваля

Сцена почти готова к приему гостей. Фото: Комитет по туризму Мурманской области

Подготовительные работы на территории Арктического фестиваля "Териберка" идут полным ходом. До начала праздника осталась всего пара дней. Сейчас полным ходом идут монтажные работы - почти готова музыкальная сцена, на которой выступят хэдлайнеры праздника - Amatory, Мара, Слот.

Еще гостей ждет арктическая кухня, рейв в скалах, мероприятия для детей, киномарафон. На фестивале просят использовать средства индивидуальной защиты, так как коронавирус не дремлет. Заселение в гостиницы возможно только при наличии сертификата о прививках, ПЦР-теста или теста на антитела.

Ранее мы рассказывали, как доехать на фестиваль "Териберка"-2021: автобусы, такси, попутчики.

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