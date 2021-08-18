Суд приостановил работу вагона-ресторана поезда Мурманск - Адлер после отравления детей

Фото: Западное МСУ на транспорте СК России

Адлерский районный суд приостановил деятельность вагона-ресторана после ЧП в поезде Мурманск - Адлер, где отравились дети, ехавшие в оздоровительные лагеря. Напомним: ребята, в том числе из Мурманской области, были госпитализированы в инфекционное отделение, а следователи тем временем возбудили уголовное дело.

Также был составлен материал об административном правонарушении по статье 6.6 КоАП РФ в отношении ООО «НапиткиТрансСервис». Организация обвиняется в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания.

- В вагоне-ресторане поезда были установлены многочисленные нарушения при организации питания - неэффективная работа холодильника, нарушение хранения разделочного инвентаря, грязь на кухне, наличие норовируса у работников вагона-ресторана, - сообщили в пресс-службе суда.

Собранные доказательства были достаточными для установления вины ООО «НапиткиТрансСервис». Суд назначил фирме наказание в виде административного приостановления деятельности вагона-ресторана сроком на 30 суток. Срок начался 10 августа.

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