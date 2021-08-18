Мурманск занял последнюю строчку в рейтинге по вводу жилья в крупных городах России

Тем временем, больше всего жилья ввели в Краснодаре и Калининграде. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманск оказался в аутсайдерах рейтинга по вводу жилья в 2020 году среди крупнейших городов России. Столица Заполярья заняла последнюю, сотую строчку топа. Объем введенного жилья у нас составил 5 тысяч квадратных метров.

- Меньше всего жилья в пересчете на жителя введено в Мурманске (0,02 квадратного метра), Магадане (0,04 квадратного метра), Комсомольске-на-Амуре (0,05 квадратного метра), Братске (0,06 квадратного метра) и Биробиджане (0,07 квадратного метра), - говорится в исследовании "РИА Новости".

Тем временем больше всего жилья ввели в Краснодаре и Калининграде. В прошлом году там построено 1,82 и 1,37 квадратного метра на одного жителя соответственно.

Напомним: губернатор Андрей Чибис ответил на вопрос о сроке сноса "деревяшек" в Мурманске. По словам главы региона, проект тяжелый, но его уже начали претворять в жизнь.

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