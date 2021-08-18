Предприятие попало под уголовное дело за не поднятый со дна Кольского залива катер

В отношении руководителя возбудили уголовное дело по части 2 статьи 315 УК РФ. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Директор фирмы долгое время игнорировал решение суда и в результате попал под уголовное дело. По решению Полярного районного суда у коммерческой организации был месяц на то, чтобы поднять со дна Кольского залива свой затонувший катер. Но организация проигнорировала это.

Тогда в отделении судебных приставов Полярного возбудили исполнительное производство. Однако постановление приставов также осталось без внимания компании.

– Директора фирмы неоднократно предупреждали о последующей административной и уголовной ответственности. Но руководитель организации-должника продолжал уклоняться от исполнения требований, – сообщили в пресс-службе УФССП по Мурманской области.

В отношении руководителя возбудили уголовное дело по части 2 статьи 315 УК РФ. Только после этого директор фирмы изыскал возможность и затонувшее судно подняли со дна.

- Но это ему не помогло. В ходе расследования уголовного дела его вина была полностью доказана, уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Мужчина был признан виновным в совершении преступления, и ему назначили штраф в размере 60 тысяч рублей, – сказали в ведомстве.

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