Предприятие попало под уголовное дело за не поднятый со дна Кольского залива катер

В отношении руководителя возбудили уголовное дело по части 2 статьи 315 УК РФ.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Директор фирмы долгое время игнорировал решение суда и в результате попал под уголовное дело. По решению Полярного районного суда у коммерческой организации был месяц на то, чтобы поднять со дна Кольского залива свой затонувший катер. Но организация проигнорировала это.
Тогда в отделении судебных приставов Полярного возбудили исполнительное производство. Однако постановление приставов также осталось без внимания компании.
– Директора фирмы неоднократно предупреждали о последующей административной и уголовной ответственности. Но руководитель организации-должника продолжал уклоняться от исполнения требований, – сообщили в пресс-службе УФССП по Мурманской области.
В отношении руководителя возбудили уголовное дело по части 2 статьи 315 УК РФ. Только после этого директор фирмы изыскал возможность и затонувшее судно подняли со дна.
- Но это ему не помогло. В ходе расследования уголовного дела его вина была полностью доказана, уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Мужчина был признан виновным в совершении преступления, и ему назначили штраф в размере 60 тысяч рублей, – сказали в ведомстве.
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