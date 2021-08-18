В Мурманске пропала 16-летняя девушка в черном платье

Местонахождение девушки не известно. Фото: "МурманСпас"

В Мурманске ищут 16-летнюю Галину Коноплеву, которая ушла из дома (улица Фестивальная, 9) 15 августа и до сих пор не вернулась. Местонахождение девушки неизвестно.

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, черные волосы до плеч.

Была одета во все черное: кожаную куртку-"косуху", трикотажное платье выше колена, туфли на платформе. С собой была черная сумочка на цепочке с рисунком (белые крокодилы).

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшем подростке, просят обратиться в полицию по телефону 102 или позвонить в ПСО "МурманСпас": 8-911-339-89-41 (круглосуточно).

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