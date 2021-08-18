В Хибинах спасли туриста со сломанной рукой

Мужчина упал в окрестностях горы Куэльпорр. Фото: vk.com/szrpso

Спасатели поисково-спасательного подразделения "Кировск" эвакуировали из Хибин травмированного туриста.

В окрестностях горы Куэльпорр мужчина упал и сломал руку. Спасатели, дежурящие на КСП "Куэльпорр", добрались до пострадавшего, оказали ему первую помощь и транспортировали на контрольно-спасательный пост, - сообщили в группе Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Далее на автомобиле мужчину эвакуировали в лечебное учреждение Кировска.

Напомним: в ходе поисков пропавшего мужчины на Туломе поисковики спасли утенка. Малыш запутался в старой браконьерской сети.

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