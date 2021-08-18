Архитектор из Мурманска Александр Шур скончался на отдыхе в Хорватии

"КП-Мурманск" выражает соболезнования родным и близким архитектора. Фото: Мурманское отделение Союза Архитекторов России / vk.com/public195367076

На 75-м году ушел из жизни мурманский архитектор Александр Шур. Член Союза архитекторов СССР – России умер, когда вместе с супругой был на отдыхе в Хорватии.

Как сообщили в мурманском отделении Союза архитекторов России, сейчас семье помогают решить вопросы с доставкой тела в Россию, Известно, что похоронить Александра Шура намерены в родном городе – Санкт-Петербурге. Точная дата похорон не называется.

Отметим, что в Мурманской области немало работ архитектора. Он создавал жилой микрорайон №4 в Оленегорске, здание Полярного Геофизического института АН РФ на улице Халтурина, 15, участвовал детальной планировки центра поселка Мурмаши.

В составе авторского коллектива проектировал 2, 7 и 9 микрорайоны Первомайского округа, Восточный жилой район и 406 микрорайон в Мурманске между Верхне-Ростинским шоссе и улицей Папанина.

"КП-Мурманск" выражает соболезнования родным и близким архитектора.

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