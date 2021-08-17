В Мурманске на Карла Либкнехта горела авторазборка

Пострадавших при пожаре нет. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Вечером 17 августа в Мурманске на улице Карла Либкнехта случился пожар. Клубы черного дыма были хорошо видны из разных частей города. Как оказалось, загорелась автомастерская, где машины разбирают на запчасти.

- Горела авторазборка на площади 40 квадратных метров. Ликвидация пожара - в 17.44. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - сообщил "КП-Мурманск" заместитель начальника пресс-службы МЧС по Мурманской области Михаил Бурков.

Напомним: в Киркенесе случился пожар на мурманском судне, эвакуировали 22 человек. Экипаж разместили в гостевых домиках в порту.

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