В Мурманске состоится открытый турнир «Что? Где? Когда?»

Всего пройдет шесть игр. Фото: vk.com/molodezh51

В Мурманске 29 августа пройдет городской уличный праздник «Последнее воскресенье лета». Одной из его площадок с 12.00 до 19.00 станет первый открытый турнир «Что? Где? Когда?». Специально для него на Пяти Углах построят шатер.

Стать его участником может каждый, надо просто собрать команду или присоединиться к уже существующей - подать заявку можно до 20 августа по ссылке.

- Всего в этот день пройдет шесть игр. В одной игре принимает участие сразу четыре команды по 6 человек. Если в команде менее 6 игроков, то перед началом игры ведущий может предложить любому желающему занять место за игровым столом. Участие в играх смогут принять только первые 24 команды, прошедшие регистрацию, - сообщили организаторы.

Проходить турнир будет так же, как и телеверсия игры: вопросы в конвертах на столе, волчок, минута на раздумье. В перерывах между играми выступят известные артисты и кавээнщики города. Ведущими игр станут известные знатоки элитарного клуба «Что? Где? Когда?» Андрей Козлов, Борис Белозеров, Михаил Савченко и Алексей Бакуменко.

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