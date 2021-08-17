День горняка-2021: в Кировске выступят "Любэ" и "Рондо"

Точная программа праздника будет представлена ближе к дате.
Фото: Иван Макеев
28 августа в Кировске отметят День горняка. Точная программа праздника будет представлена ближе к дате, но уже известно, кто станет звездными гостями.
На стадионе "Горняк" с 16.00 до 17.00 будет выступать группа "Рондо", а с 17.30 до 18.20 - группа "Любэ".
В июне все массовые мероприятия были отменены, в том числе и на свежем воздухе, но сейчас эпидситуация с коронавирусом изменилась, поэтому праздники разрешены, хоть и с учетом санитарных требований, например, участники должны быть в масках.
Напомним: на ближайших выходных состоится VI фестиваль "Териберка", а 28 и 29 августа - "Имандра Viking Fest".
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