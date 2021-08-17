В Мурманске начинаются съемки полнометражного фильма «Год рождения»

20 августа в Мурманске будет отработана самая первая съемочная смена фильма с традиционным разбиванием тарелки об операторский штатив. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске стартуют съемки полнометражного фильма «Год рождения». Кинокартина расскажет историю становления личности молодого человека и его быстрого взросления.

По сценарию, главный герой неожиданно узнает, что его невеста беременна, и эти обстоятельства коренным образом меняют его жизнь. Сюжет фильма затрагивает темы семейных ценностей и любви к своей малой родине.

- Режиссер фильма - Михаил Местецкий, известный зрителям как автор сценария «Легенды номер 17». События в картине происходят в вымышленном городе Металлогорске. Создатели ленты в поисках места для съемки объездили много городов нашей страны - посмотрели Нижний Новгород, Тулу, Рязань и Пермь. Но свой выбор остановили на Мурманске, согласившись с мнением оператора Давида Хайзникова, - сообщили в группе "Нордфильм".

20 августа в Мурманске будет отработана самая первая съемочная смена фильма с традиционным разбиванием тарелки об операторский штатив.

События в фильме развиваются в течение 9 месяцев и будут сниматься в разное время года. Поэтому съемочная группа ленты планирует посетить Заполярье также в декабре.

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