Останки двух бойцов Красной армии обнаружили мурманские поисковики

Сейчас найденные останки перенесены на место временного захоронения. Фото: Поисковое Объединение "СЕВЕР" / vk.com/public196006345

Останки двух солдат Красной армии обнаружили мурманские поисковики. Раскопки вели в районе боевых действий 83-й и 367-й стрелковых дивизий сразу два отряда - «Север» и «Омега».

- В минувшие выходные в непосредственной близости от уже ранее обнаруженного воинского захоронения были найдены останки еще двух солдат Красной армии. К сожалению, подписанных личных вещей и посмертных медальонов не обнаружено, – сообщили в поисковом объединении «Север».

Сейчас найденные останки перенесены на место временного захоронения. А в октябре их вместе с теми, что были подняты ранее, торжественно перезахоронят. Они будут покоиться в районе мемориала 83-й стрелковой дивизии. Он был обустроен Михаилом Орешетой на 116-м километре дороги Лиинахамари – Рованиеми по разметке периода Великой Отечественной войны.

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