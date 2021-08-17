Жителя Печенгского района взяли под стражу после сексуального насилия над ребенком

Согласившись с доводами следователя, суд решил заключить северянина под стражу на два месяца. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

16 августа Печенгский районный суд рассмотрел ходатайство следователя по особо важным делам следственного отдела Заполярного о заключении под стражу жителя Печенгского района, который вступил в интимную связь с ребенком.

- Мужчина, достигший 18-летнего возраста, обвиняется в совершении преступления по части 4 статьи 132 УК РФ. Ему вменяется совершение действий сексуального характера с применением насилия, с использованием беспомощного состояния ребенка, не достигшего 14 лет, - сообщили в пресс-службе суда.

Согласившись с доводами следователя, суд заключил северянина под стражу на два месяца.

Родителей в свою очередь просят уделять внимание своим детям, интересоваться их окружением и тем, каким образом они проводят свое свободное время.

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