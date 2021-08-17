В ЕДДС предупреждают северян о гуляющем семействе медведей в районе Заполярного

Дежурный оператор ЕДДС: 8 815 546 03 21, 8815 546 03 87 или 8 921 033 00 09. Фото: Кандалакшский заповедник

В Единую дежурно-диспетчерскую службу Печенгского округа поступила информация о том, что четыре медведя (медведь и медведица с 2 медвежатами) бродят в районе «Белых камней», у Заполярного и в районе телевышки.

- Будьте осторожны при загородных прогулках! В случае обнаружения медведя просьба сообщить в ЕДДС или ОМВД России по Печенгскому району, - предупредили северян в ведомстве. - Помните: лучший способ предотвратить конфликт при встрече с медведем – это избежать встречи с ним!

Дежурный оператор ЕДДС: 8 (815-54) 6-03-21, 8 (815-54) 6-03-87 или 8-921-033-00-09.

Телефон ОМВД 02.

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