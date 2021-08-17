В Мурманске откроют новую ветеринарную лабораторию

В перспективе, в лаборатории будут проводить исследования поставляемого в Россию лосося из Норвегии. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры откроет в Мурманске новую испытательную ветеринарную лабораторию. В ней будут проводить широкий спектр исследований сырья, а также готовой продукции животного происхождения.

Лаборатория появится на улице Траловой. Уже известно, что в здании будут располагаться отделы: приема проб; микробиологических исследований; химико-токсикологических исследований; диагностики болезней рыб, а также отдел по работе с рыбоперерабатывающими предприятиями Мурманской области. А в самой лаборатории будут трудиться 30 сотрудников.

- Согласно документам, специалисты будут проводить исследования сырья, готовой продукции животного происхождения, в том числе продукции водного промысла и аквакультуры, вспомогательных материалов, кормов и кормовых добавок для животных, воды, по определению видового состава продукции и выявлению ГМО в кормах, а также по диагностике заразных, в том числе особо опасных, болезней рыб, – сообщили в Россельхознадзоре.

Создание лаборатории усилит уровень контроля за безопасностью предназначенной на экспорт рыбо- и морепродукции. В перспективе в лаборатории будут проводить исследования поставляемого в Россию лосося из Норвегии.

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