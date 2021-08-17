Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество17 августа 2021 11:57

На переселение погорельцев из Кандалакши выделили 16,8 миллиона рублей

Средства направлены из резервного фонда правительства Мурманской области
Татьяна ЖДАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сразу после инцидента погорельцам оказали материальную поддержку.

Сразу после инцидента погорельцам оказали материальную поддержку.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

16,8 миллиона рублей выделены из резервного фонда правительства Мурманской области для переселения погорельцев в Кандалакше. Постановление об этом подписал губернатор региона Андрей Чибис.

- На выделенные средства планируется приобрести 628,5 кв. м жилья на вторичном рынке для оставшихся без крова кандалакшан, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Напомним: пожар произошел 6 февраля в доме № 11 на улице Спекова. Выгорели два из четырех подъездов, 1 человек погиб, 30 остались без крыши над головой и имущества.

Сразу после инцидента погорельцам оказали материальную поддержку. Из резервного фонда в бюджет Кандалакшского района перечислили свыше 3,5 миллиона рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Апатитах в результате пожара в квартире пострадали два человека. Пострадавших доставили в больницу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru