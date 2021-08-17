На переселение погорельцев из Кандалакши выделили 16,8 миллиона рублей

Сразу после инцидента погорельцам оказали материальную поддержку. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

16,8 миллиона рублей выделены из резервного фонда правительства Мурманской области для переселения погорельцев в Кандалакше. Постановление об этом подписал губернатор региона Андрей Чибис.

- На выделенные средства планируется приобрести 628,5 кв. м жилья на вторичном рынке для оставшихся без крова кандалакшан, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Напомним: пожар произошел 6 февраля в доме № 11 на улице Спекова. Выгорели два из четырех подъездов, 1 человек погиб, 30 остались без крыши над головой и имущества.

Сразу после инцидента погорельцам оказали материальную поддержку. Из резервного фонда в бюджет Кандалакшского района перечислили свыше 3,5 миллиона рублей.

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