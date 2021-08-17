В Мурманске показали, как будет выглядеть первый дом в обновленном Больничном городке

В ближайшее время проектно-сметная документация будет направлена на экспертизу. Фото: правительство МО

На рабочем совещании, посвященном реновации Больничного городка, которое провел губернатор Андрей Чибис, рассмотрели проект первого дома, который построят в обновляемом микрорайоне.

Детальную визуализацию проекта представила заместитель гендиректора Центра содействия жилищному строительству Мурманской области Анна Баранова.

- Новая восьмиэтажка появится к северу от перекрестка улицы Академика Павлова и улицы Чехова. Проектная документация предусматривает размещение в доме 58 квартир для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. В ближайшее время проектно-сметная документация будет направлена на экспертизу, после прохождения которой начнется строительство, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Также было предложено вынести на общественное обсуждение варианты нового названия Больничного городка. Как рассказал глава региона, эксперты-краеведы предлагают названия микрорайона - Варничный ручей или просто Варничный. Онлайн-голосование за варианты нового названия будет запущено на портале «Наш Север».

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