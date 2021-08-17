Скоропостижно скончался почетный житель Североморска Александр Цыганенко

Александр Цыгененко также очень активно занимался общественной работой. Фото: администрация ЗАТО Североморск

15 августа ушел из жизни почетный гражданин Североморска Александр Кириллович Цыганенко.

Более 40 лет он проработал в системе местного здравоохранения. По окончании педиатрического факультета Ростовского медицинского института он был призван на Северный флот, где с 1968-го по 1971 год проходил военную службу, сначала в должности врача-физиолога, после - начальника медицинской службы.

Затем стал заместителем главврача по медицинской части Североморской городской больницы, а с 1972 года - главный врач городской больницы. Через несколько лет был назначен главным врачом Североморской центральной районной больницы, в которой и проработал вплоть до выхода на пенсию в начале 2013 года.

Александр Цыганенко всегда очень активно занимался общественной работой, в его биографии есть широкая депутатская, профсоюзная деятельность. Плодотворная работа Александра Кирилловича отмечена многочисленными наградами.

- Есть такие понятия, над которыми не властно время, – долг, профессионализм, ответственность, дух созидания. И все это применимо к Александру Кирилловичу в полной мере. Это человек, которого уважали коллеги, друзья и просто знакомые за трудолюбие, ответственность и многолетний добросовестный труд. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Александра Цыганенко в связи с невосполнимой утратой, - отметил глава ЗАТО Североморск Олег Прасов.

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