Сотрудника ДПС из Мурманска ждет суд за избиение 17-летнего подростка

После случившегося родители подростка обратились в следственный отдел по Мурманску. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Следователи в Мурманске завершили расследование уголовного дела в отношении инспектора ДПС. Мужчину обвиняют по части 3 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий с применением насилия".

По данным следствия, в апреле 2020 года 17-летний мурманчанин без разрешения взял автомобиль своего отца и катался на нем со своим другом по городу. Их заметили сотрудники ДПС, и юноша, испугавшись привлечения к ответственности, попытался скрыться от сотрудников полиции.

После непродолжительного преследования во дворе на улице Осипенко молодой водитель, осознав, что поступает неправильно, добровольно вышел из автомобиля, не оказывая никакого сопротивления.

- Один из инспекторов ДПС ударил кулаком в голову подростка. Затем он повалил молодого человека на землю и нанес лежащему на земле не менее 4 ударов ногой в область туловища, после чего не менее 14 раз ударил руками в область головы, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Чтобы избежать уголовной ответственности, инспектор составил рапорт о якобы оказанном ему несовершеннолетним сопротивлении. Таким образом, юношу незаконно привлекли к административной ответственности. После случившегося родители подростка обратились в следственный отдел по Мурманску.

Сейчас уголовное дело в отношении сотрудника ДПС направлено в суд. Если вину мужчины докажут, он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством РФ.

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