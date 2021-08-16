В образовательное учреждение Мурманска поставляли некачественный сыр из Татарстана

Производитель получил штраф. Фото: Иван Макеев

Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора выявило подозрительную поставку сыра в социальное учреждение Мурманска.

Сообщается, что предприятие-производитель из Республики Татарстан ООО «ТехноГрупп» с декабря 2020-го по март 2021 года изготовило 1776,7 тонны сыра и сливочного масла, при этом объем использованного сырья составил 5270 тонн, что фактически невозможно.

Часть произведенной партии сыра поступила через ряд посредников в адрес образовательной организации Мурманска. В учебном заведении взяли пробы продукции и направили их для проведения исследований в Ленинградскую межобластную ветеринарную лабораторию.

- По результатам экспертиз установлено наличие в сыре фитостеринов, не заявленных производителем в составе продукта, что свидетельствует о фальсификации продукции, то есть присутствии жиров не молочного происхождения, - сообщили в надзорном ведомстве.

За нарушение требований технических регламентов «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности молока и молочной продукции» в отношении производителя возбудили дело по статье 14.43 КоАП РФ и направили на рассмотрение в Арбитражный суд Москвы. Предприятие привлечено к административной ответственности со штрафом в 100 тысяч рублей.

О выявленном несоответствии продукции проинформировали ветеринарную службу Мурманской области, поставщика продукции и учебное заведение.

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