В Мурманске накрыли кустарный цех с камчатским крабом

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: ПУ ЗАР

Пограничники выявили в Мурманске кустарный цех по переработке незаконно добытого камчатского краба. Организатора и участников преступной деятельности задержали в момент перегрузки продукции из цеха в автомобиль Volkswagen.

- У нарушителей изъяли автомобиль и 981 комплект конечностей камчатского краба общим весом более 850 килограммов. Предварительный ущерб морским биологическим ресурсам РФ составляет свыше 7 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Западному арктическому району.

В отношении злоумышленников возбудили дела об административном правонарушении. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 255 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов».

Напомним: в Мурманской области стартовал любительский лов краба. Путевка будет стоить от 800 рублей.

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