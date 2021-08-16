Погода в Мурманске на 17 августа 2021 года: дождь и туман

Стоит отметить, что несмотря на прохладу, до 18 августа в Печенгском районе сохраняется IV региональный класс пожарной опасности. Фото: Василий Вахрин

С приходом новой недели теплой погоды в Мурманской области ждать не приходится, как бы этого ни хотелось.

- 17 августа ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь, ночью туман. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +3 - 8, днем +12 - 17 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Стоит отметить, что, несмотря на прохладу, до 18 августа в Печенгском районе сохраняется IV региональный класс пожарной опасности.

Как сообщает паблик "Погода в Мурманске", к середине недели должно немного потеплеть, однако потом опять арктическая яма.

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