В Коле впервые разыграли Кубок Мурманской области по пляжному волейболу

В честь Дня физкультурника в регионе прошло свыше 50 мероприятий. Фото: Правительство Мурманской области

Впервые в Коле прошел Кубок Мурманской области по пляжному волейболу. Участниками соревнования, которое приурочили ко Дню физкультурника, стали 16 команд. Они представляли Апатиты, Полярный, Заозерск, Кандалакшу, Североморск, Кольский район и Мурманск.

- В Мурманской области функционирует 9 отделений по волейболу. И это тот вид спорта, который получает развитие на базе школьных спортивных клубов. Напомню: в этом году стартовало масштабное физкультурное мероприятие - Кубок губернатора Мурманской области. Игры проводят на школьном, межмуниципальном и региональном уровнях. Среди призов – гранты, в том числе на ремонт и оснащение школьных спортивных залов, – отметила заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева.

Среди мужских команд победу разделили волейболисты из Апатитов и Мурманска, на втором месте команды Апатитов и Североморска, третье – у мурманских спортсменов.

Среди женщин победу праздновала объединенная команда игроков из Кандалакши и Североморска, второе место у волейболисток из Кольского района, а на третьем – команда из Мурманска.

В честь Дня физкультурника в регионе прошло свыше 50 мероприятий - это эстафеты, забеги, футбольные матчи, баскетбольные турниры. В них участвовали 1300 человек.

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К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru