Водитель Subaru из Мурманской области сбил лося на дороге в Ленобласти

Животное серьезно повредило машину. Фото: 47news.ru

В Ленинградской области, а именно в Волховском районе, произошло серьезное ДТП. Ночью 16 августа водитель Subaru Forester, 37-летний житель Мурманской области, сбил выбежавшего на дорогу лося. Об этом сообщила "Фонтанка.ру".

- В результате аварии пострадал 15-летний пассажир автомобиля. Его госпитализировали с травмами и ушибленными ранами лица и головы. Состояние подростка оценивается как удовлетворительное, - передает издание.

К слову, животное сильно повредило машину - лобовое стекло полностью разбито, передняя часть машины и крыша всмятку.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства случившейся аварии.

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