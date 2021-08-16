В Териберке умер 49-летний турист из Москвы

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Следственный отдел по Кольскому району проводит проверку по факту гибели мужчины в Териберке.

- 15 августа житель Москвы, 1972 года рождения, осуществлял заплыв в акватории бухты Корабельной в районе Териберки. В воде мужчине стало плохо, его сразу подняли на борт лодки для оказания помощи. Однако спустя непродолжительный период времени мужчина скончался, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Следователь осмотрел тело и место происшествия. Каких-либо телесных повреждений, характерных для насильственной смерти, на теле не обнаружено.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Для выяснения причины смерти жителя столицы назначена судебно-медицинская экспертиза.

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