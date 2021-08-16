Дело о серьезном ДТП с пострадавшим в Мурманске передали в суд

Во время следствия был проведен комплекс специальных и технических экспертиз для установления всех обстоятельств аварии. Фото: Артем КИЛЬКИН

Водителя ждет суд после серьезного ДТП на проспекте Ленина в Мурманске. Расследование уголовного дела по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения» завершено.

- ДТП произошло в октябре 2019 года. Водитель SsangYong двигался по проспекту Ленина в Мурманске, автомобиль занесло. Северянин вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Renault Logan. В результате удара водитель Renault Logan получил травмы. Позже врачи характеризовали их как тяжкий вред здоровью, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Во время следствия был проведен комплекс специальных и технических экспертиз для установления всех обстоятельств аварии. Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд.

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