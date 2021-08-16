В Мурманской области работникам бюджетной сферы с 1 сентября повысят зарплату

Зарплата станет больше у лаборантов, вахтеров, поваров, водителей, диспетчеров. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Оперативное совещание в правительстве Мурманской области открылось позитивными новостями. Как сообщил губернатор Андрей Чибис, сотрудникам социальной сферы, которые работают в бюджетных организациях, с 1 сентября поднимут зарплату.

- Помимо тех категорий работников, которые подпадают под указы президента РФ, у нас есть 26 тысяч человек, зарплаты которых указом президента не регулируются, - это лаборанты, вахтеры, повара, водители, диспетчеры и другие профессии. Несправедливый разрыв надо устранять, - отметил глава региона.

С 1 сентября этим сотрудникам повысят зарплату на 5%. На это дело из бюджета выделят 280 миллионов рублей.

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