В Мурманской области план по вакцинации от коронавируса выполнен на 58%

Более 51 тысячи человек записаны на вакцинацию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На оперативном совещании в правительстве региона и. о. министра здравоохранения Мурманской области Инга Анискова доложила о ситуации по коронавирусу. Она отметила, что в Заполярье наблюдается тенденция к стабилизации. Напомним: на прошлой неделе были введены новые послабления.

- Функционирует 1409 коек, 123 - с ИВЛ. Свободно 20% коечного фонда. Более 63 тысяч пациентов с ковидом обеспечены бесплатными лекарствами за счет областного бюджета, 33 тысячи - за счет федерального бюджета, - сообщила Инга Владимировна.

Всего в Мурманской области области проведено более миллиона тестов на ковид.

Привились от коронавируса 204 тысячи северян, что составляет 58% плана. Более 51 тысячи человек записаны на вакцинацию.

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