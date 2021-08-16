Уроженка Мурманска боец UFC Яна Куницкая объявила о беременности

Яна Куницкая и Тиаго Сантос ждут ребенка.

Уроженка Мурманска Яна Куницкая является одной из самых успешных спортсменок UFC. Но сейчас она берет паузу в своей карьере ради важного события - беременности. О ней 31-летняя Куницкая рассказала в своем Instagram с долей юмора.

- Я переела арбуза. Хотели чуть подольше не публиковать, но мое тело не хочет ничего скрывать, - написала спортсменка.

В октагон он пообещала вернуться в 2022 году. Срок беременности Яна Куницкая не раскрыла, однако последний бой она провела в июле, и выходит, что уже на тот момент она была в положении.

Яна Куницкая встречается с бойцом UFC Тиаго Сантосом из Бразилии. С ним она обручилась в ноябре прошлого года. При этом у спортсменки есть сын Адам от первого брака.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Имандра Viking Fest»-2021: программа фестиваля, как доехать, кто будет выступать. Программа фестиваля «Имандра Viking Fest»-2021, как добраться, что можно будет увидеть (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru