В Мурманске на клумбах выращивают капусту и необычные цветы

В Мурманске на клумбах сажают декоративную капусту. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Наш северный город часто называют серым и унылым, и мурманчане своими силами борются с этим. Многие на клумбах у своих домов выращивают цветы, тратя собственные деньги и силы на то, чтобы вокруг было больше зелени.

Порой наши земляки выбирают не только те растения, которые хорошо растут на Севере, например, шиповник, лилии и т. д., но и то, что на декоративной клумбе выглядит непривычно.

Так, у одного из домов на улице Капитана Буркова среди цветов растет... капуста. И такой прием используют даже при оформлении муниципальных клумб: это растение неприхотливое, хорошо переносит холод и даже заморозки. Главное, чтобы на него не покушались вандалы.

Также северяне сажают подсолнухи, мак, астры и некоторые другие растения, которые мы привыкли видеть в южных городах.

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