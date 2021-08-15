На автодороге Вологда - Медвежьегорск попала в ДТП семья из Мурманской области

Водитель не справилась с управлением. Фото: Иван МАКЕЕВ

12 августа в Вологодской области произошло серьезное ДТП с пострадавшими. В автомобиле, который угодил в кювет, ехали жители Мурманской области.

- В 13.50 на 289-м километре автодороги Вологда - Медвежьегорск (территория Вытегорского района) произошло ДТП. По предварительным данным, 36-летняя женщина, жительница Мурманска, управляя автомобилем LADA Kalina, не справилась с управлением и наехала на препятствие. Машина съехала в кювет и опрокинулась, - сообщили в пресс-службе УМВД по Вологодской области.

В результате аварии травмы получили пассажиры: мужчина 1984 года рождения и девочка 2012 года рождения.

Напомним: в Кандалакше насмерть разбился мотоциклист. Шлем был велик молодому человеку и съехал с головы.

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