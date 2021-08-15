Жителей Мурманской области обманули при покупке билетов на поезд и самолет

Полицейскими возбуждены и расследуются уголовные дела. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жители Мурманской области, собираясь в отпуск, попались на удочку мошенников и остались как без денег, так и без билетов.

Так, в полицию Ковдорского района обратился 37-летний местный житель. Он рассказал, что искал в интернете авиабилеты для перелета к месту отдыха. На популярном онлайн-сервисе путешествий мужчина нашел выгодное предложение.

- Северянин внес реквизиты своей банковской карты на сайте для оплаты покупки билетов, после чего у него со счета списали более 14 тысяч рублей. Однако электронные версии билетов на свою почту он так и не получил, в списке пассажиров его тоже не оказалось, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

По такой же схеме житель Печенгского района потерял около 4 тысяч рублей при онлайн-покупке билетов на поезд.

40-летний мужчина решил купить проездной документ через сайт, якобы специализирующийся на продаже билетов на поезда. Оформив покупку и оплатив ее, житель Заполярного билетов так и не получил.

По данным фактам мошенничества полицейскими возбуждены и расследуются уголовные дела.

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