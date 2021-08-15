Житель Мурманска встретил в Коле американскую норку

Зверька хотели покормить, но тот от лакомства отказался.

Жителю Мурманска довелось повстречать на прогулке американскую норку. Мокрый зверек проворно сновал между камней под мостом через реку Кола. Неожиданная встреча произошла 12 августа.

- Мы пришли к выводу, что это американская норка. Наверное, одна из отпрысков тех самых, сбежавших когда-то с Кольского зверосовхоза. Вижу такое животное первый раз, потому что в город они не заглядывают, а тут, считай, уголок природы, - рассказал "КП-Мурманск" Александр.

Зверька хотели покормить, но тот от лакомства отказался. Немного побегав по берегу, нырнул в реку и убежал людей.

Как сообщают в Кандалакшском заповеднике, плавает норка похуже выдры, зато гораздо лучше бегает, а в случае опасности может взбираться на деревья. Питается она рыбой, охотно есть полевок, яйца водоплавающих и болотных птиц. Живут они в коротких норах на берегу реки или озера.

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