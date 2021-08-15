Число умерших от коронавируса в Мурманске на 15 августа 2021 года составило 1690 человек

За последний день выявили 211 новых случаев заражения COVID-19. Фото: Иван МАКЕЕВ

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 15 августа 2021 года - 1690 человек. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 9 человек.

Мурманская область остается на втором месте по смертности от ковида, уступая лишь Санкт-Петербургу. В заполярном регионе фиксируется 224 умерших на 100 тысяч населения.

За последний день выявили 211 новых случаев заражения COVID-19. Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 65 323 человека. Больше всего инфицированных в Мурманске, Североморске и Кандалакшском районе.

Напомним: в Мурманской области привилась от коронавируса 191 тысяча северян. От плана по вакцинации выполнено 55 процентов.

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