В Кандалакше насмерть разбился мотоциклист

Подробности случившегося уточняются. Фото: "Кандалакша онлайн"

В Кандалакше произошло смертельное ДТП. Как сообщили в паблике "Кандалакша онлайн", по дороге от КАЗа до магазина «Светофор» разбился мотоциклист.

- Молодой человек погиб. По нашей информации, шлем был ему велик и в какое-то время он «съехал» с головы, - отметили в группе.

"КП-Мурманск" обратилась за комментарием по аварии в ГИБДД Мурманской области. Подобная информация станет известна позднее.

Напомним: в Апатитах ночью водитель не справился с управлением и врезался в фонарный столб. Пассажирку увезли в тяжелом состоянии.

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