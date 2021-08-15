В 2021 году в Кировске появится новая конюшня и экопарк

Работы на объекте продолжаются. Фото: правительство МО

В Кировске в рамках госпрограммы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона» продолжается создание экопарка на базе местного конного клуба "Ласточка". Как идут работы на объекте проверил и.о. министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

- До конца года здесь должны появится конюшня для пяти лошадей и тренировочная площадка. Подрядчик уже проложил коммуникации и готовит фундамент для будущего здания, – отметил Алексей Грачиков.

Впереди еще немало работы: строительство навозохранилища, возведение стен конюшни и устройство ее кровли, а также ограждений тренировочного поля и наружного освещения.

Напомним: в Мурманске построили скейт-площадку и памп-трек. Площадку построили на улице Рогозерская у торгового центра.

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