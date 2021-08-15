Жителей Мурманска приглашают принять участие в "Хороводе Мира"

Из-за погоды участникам лучше захватить с собой зонтик и дождевик. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

15 августа в более 150 городах России и других стран будет организована акция «Хоровод Мира».

Десятки тысяч человек разных возрастов, национальностей, вероисповеданий, мировоззрений, культур, в разных концах нашей страны и мира, взявшись за руки в хороводах, обозначат свою позицию: только услышав друг друга и объединившись, мы сможем преодолеть все трудности и кризисы нашего времени.

Жители Мурманска тоже могут присоединиться к доброму мероприятию.

- Просим всех желающих прийти 15 августа в 13.00 на лодочную станцию Семеновского озера, чтобы поддержать акцию, пройтись в хороводе, изобразить буквы из словосочетания «Хоровод Мира», - сообщила региональный координатор мероприятия Елена Титаренко.

Форма одежды свободная, в зависимости от ваших пристрастий: спортивная, национальная, профессиональная. Из-за ненастной погоды лучше захватить с собой зонтик и дождевик.

Тех, кто хочет принять участие, просят сообщить об этом в комментариях к записи или написать в личные сообщения Елене.

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