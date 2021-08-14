За сутки в Мурманской области 214 человек заболели коронавирусом

В Мурманской области выявлено 214 новых случаев заболевания коронавирусом. Фото: Иван Макеев

По состоянию на 14 августа 2021 года в Мурманской области выявлено 214 новых случаев заболевания коронавирусом.

По данным оперативного штаба всего с начала пандемии заразились ковидом 65 112 человек, количество летальных исходов - 1681 (+9 за сутки). Больше всего зараженных наблюдается в Мурманске (+98, всего 32 600), Североморске (+19, всего 5851) и Кандалакшском районе (+14, всего 4435). 51 977 пациентов выздоровели, 11454 человека на лечении.

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