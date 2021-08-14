Водитель в Мурманске отвлекся на упавший телефон и врезался в забор

Водитель потянулся за упавшим телефоном. Фото: Александр Бойцов

Сегодня, 14 августа, в Мурманске на улице Радищева водитель во время движения потянулся за упавшим телефоном. В какой-то момент он не справился с управлением и въехал в металлический забор, которым огорожена проезжая часть. На фотографиях видно, что забор собрался "гармошкой", а, значит, скорость у машины была немаленькая.

Читатели паблика "ДТП ЧП Мурманск" подсчитали, что телефон стал для водителя "золотым": иностранное производство машины, повреждения в виде смятого капота и необходимость компенсировать ущерб за поврежденный забор.

- Хорошо, что забор... А если люди?... Телефон - твой враг за рулём!!! - пишет Алексей Грунин.

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