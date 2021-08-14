В Мурманске построили скейт-площадку и памп-трек

Площадка появилась на улице Рогозерская рядом с торговым центром Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В пятницу, 13 августа, в Мурманске открыли площадку для занятий экстремальными видами спорта. Новая скейт-площадка и памп-трек появились на улице Рогозерской рядом с торговым центром. Планы на постройку таких спортивных объектов были озвучены АНО «Центр городского развития Мурманской области» еще весной по инициативе губернатора Андрея Чибиса.

Места для площадок выбирали в мае сами жители города на сайте "Наш Север", и территория у торгового центра "Плазма" набрала больше всего голосов. Еще одну мини-рампу в ближайшее время построят на площади у морского вокзала.

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