В Мурманске горели двухэтажные гаражи

В ликвидации пожара участвовало 17 человек Фото: Алена МАРТЫНОВА

В пятницу, 13 августа, в Мурманске горели двухэтажные кирпичные гаражи на улице Владимирской. Пожар возник на территории АГК № 332.

- В результате происшествия в одном из гаражей повреждена кровля и стены на площади 30 кв. м, огнем повреждены 2 соседних гаража на общей площади 40 кв. м, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Мурманской области.

В ликвидации возгорания участвовало 4 пожарно-спасательных подразделения, всего 17 человек и 5 единиц техники.

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