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Происшествия14 августа 2021 12:33

Пенсионерка из Мурманска подарила мужчине с сайта знакомств 112 тысяч рублей на билеты

"Материальную помощь" в размере 360 тысяч рублей она оказывать не стала
Вера СЛОНСКАЯ
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Женщина перевела 112 тысяч рублей мужчине, чтобы он смог купить себе билет на самолет

Женщина перевела 112 тысяч рублей мужчине, чтобы он смог купить себе билет на самолет

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Мурманчанка 64 лет познакомилась с мужчиной на сайте знакомств и перевела ему 112 тысяч рублей, чтобы он смог купить билет и приехать к ней встретиться лично. Мужчина сам попросил об этом, посетовав на сложное материальное положение. После получения денег билет он не купил, а попросил еще финансовой поддержки в размере 360 тысяч рублей. Тут женщина остановилась и обратилась в полицию.

- В ходе переписки мужчина сообщил, что находится в отпуске и готов приехать в Мурманск для личной встречи, но для покупки билетов ему требуются денежные средства. После возлюбленный вновь попросил женщину оказать ему финансовую помощь в размере около 360 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

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