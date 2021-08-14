В Колу ночью пришел прогуляться лось

Лось пришел прогуляться по Коле. Корбут Вадим

В ночь с 13 на 14 августа в Коле на камеры видеонаблюдения попал лось. Сохатый пришел в город прогуляться, побегать по газонам и пройтись по пустынным ночным улочкам. Видео опубликовали в группе "ДТП ЧП Мурманск". Автор видео успел не только смонтировать кусочки видеозаписи в одну, но и наложить музыку из фильма "Джентльмены удачи", тем самым создав особую атмосферу ночной прогулки, или, как говорит современная молодежь, "вайб".

- Заплутал бедняга. Ох, и страху он, похоже, натерпелся, - размышляет Елена Костылева, читатель паблика.

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