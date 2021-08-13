Погода в Мурманске на 14, 15 августа 2021 года: похолодание и дожди

Теплые деньки в Мурманской области сменяет прохлада. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Теплые деньки в Мурманской области сменяет прохлада.

Однако в субботу, 14 августа, тепло еще сохранится. По прогнозам синоптиков, в этот день в регионе пройдут местами дожди, ветер будет слабый. Температура воздуха ночью +7+12, днем +15+20 градусов.

- 15-16 августа с южных районов Скандинавии в северо-восточном направлении будет смещаться циклон, который обусловит дождливую погоду на Кольском полуострове и поворот ветра к северным румбам. Поэтому в этот период ожидается постепенное понижение температуры воздуха от +13+18 градусов днем 15 августа до +9+14 градусов 16 августа, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Напомним: в Мурманске заканчивается период белых ночей. В городе включили городское освещение.

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