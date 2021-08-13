Кольская АЭС: В Полярных Зорях реализуют новые экологические проекты

Во встрече приняли участие представители Кольской АЭС, администрации города, учреждений образования и здравоохранения, культуры и спорта, Совет молодёжи и СМИ города. Фото: Управление информации и общественных связей Кольской АЭС

12 августа, состоялась онлайн-конференция «Полярные Зори – территория экологического благополучия и качества жизни населения». Организаторами выступили межрегиональное общественное экологическое движения «Ока» и Кольская АЭС.

Алан Хасиев, эксперт Государственной думы ФС РФ и общественного совета Госкорпорации «Росатом» предложил реализовать проекты в области экологического благополучия, безопасности и здоровья населения, а также ряд социально значимых программ, направленных на развитие станции и города. В рамках дискуссии участники и организаторы поддержали 11 проектов и договорились о дальнейшей реализации, таких программ, как «Кольская АЭС и город Полярные Зори – территории, свободные от курения», «Полярные Зори – светлый город», «Мы чистим мир» и «Единое энергетическое пространство – единое культурное пространство».

«Парижское соглашение по климату и Цели устойчивого развития ООН, подписанные и поддержанные 186 странами, в том числе Россией, делают экологов и атомщиков естественными союзниками. Я надеюсь на плодотворное сотрудничество, так как проекты уже зарекомендовали себя в Муроме, нашей малой Родине», – отметил Алан Хасиев.

Алан Хасиев, эксперт Государственной думы ФС РФ и общественного совета Госкорпорации «Росатом». Фото: Управление информации и общественных связей Кольской АЭС

Во встрече приняли участие представители Кольской АЭС, администрации города, учреждений образования и здравоохранения, культуры и спорта, Совет молодёжи и СМИ города.

Конференция организована в рамках международной экологической экспедиции, посвящённой 75-летию атомной отрасли России, «Кольская АЭС – Росатомфлот – Северный морской путь – ПАТЭС «Академик Ломоносов» – Билибинская АЭС».

Движение «Ока» создано в 1989 году и реализует программу общественного контроля в атомной энергетике, а также осуществляет практическую реализацию двадцати социально значимых проектов и программ для жителей в разных регионах России.

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