В Мурманске нашли кишащую опарышами ванну

Северяне теперь гадают, что же такое выкинули на помойку, раз там ползает столько личинок. Фото: Скриншот видео

В Мурманске на помойке рядом с домом №2 по улице Инженерной развелось неимоверное количество опарышей. Личинки мясной мухи заполнили выброшенную ванну и облюбовали большой мусорный пакет.

- Ленинский район! Мусор не вынести! Вонь стоит неимоверная. Атака опарышей, - написали в паблике "Мурманск".

Северяне теперь гадают, что же такое выкинули на помойку, раз там ползает столько личинок. Тем временем в соцсетях шутят, что самое время звать рыбаков за бесплатной наживкой для рыбалки.

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