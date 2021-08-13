Житель Мурманска перевел мошенникам 110 тысяч рублей за "помощь" в трудоустройстве

В социальной сети мужчина нашел объявление о помощи с поисками работы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В отдел полиции Мурманска обратился 35-летний местный житель, рассказав, что стал жертвой мошенников.

В социальной сети мужчина нашел объявление о помощи с поисками работы. Связавшись с автором, северянин узнал, что ему помогут с оформлением необходимых документов и обеспечат трудоустройство в организацию. Для подготовки пакета документов ему нужно было внести на указанный банковский счет 110 тысяч рублей.

- Несмотря на то, что мурманчанин знал о подобных видах мошенничеств, он все-таки поверил аферисту и перевел необходимую сумму. О том, что стал жертвой преступления, мужчина понял после того, как телефон абонента стал недоступен, а объявление было удалено, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Мошенникам грозит до 5 лет лишения свободы. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к преступлению.

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