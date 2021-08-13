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Здоровье13 августа 2021 16:22

За сутки в Мурманской области 217 человек заболели коронавирусом

Мы собрали для вас последние новости по коронавирусу за 13 августа 2021 года
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
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Выздоровели 51 906 человек. На лечении остаются 11 320 пациентов.

Выздоровели 51 906 человек. На лечении остаются 11 320 пациентов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 13 августа 2021 года, за последние сутки 217 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 64 898 человек, количество летальных исходов - 1672 (+8 за сутки). Больше всего зараженных наблюдается в Мурманске (+101, всего 32 502), Североморске (+20, всего 5832) и Кандалакшском районе (+13, всего 4421).

Выздоровели 51 906 человек. На лечении остаются 11 320 пациентов.

Напомним: в Мурманской области привилась от коронавируса 191 тысяча северян. От плана по вакцинации выполнено 55 процентов.

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