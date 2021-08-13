Всех юных северян из поезда "Мурманск-Адлер" выписали из больницы в Туапсе

Часть детей госпитализировали по прибытии в Туапсе, некоторых после осмотра в лагере, кто-то поступил по прошествии нескольких дней с признаками инфекции. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Всех детей из злополучного поезда "Мурманск-Адлер" выписали из инфекционного отделения Туапсинской городской больницы. Напомним: дети получили пищевую интоксикацию во время следования поездом в Краснодарский край для отдыха в детском оздоровительном лагере "Юбилейный". Повара и директора вагона-ресторана уже задержали.

Часть детей госпитализировали по прибытии в Туапсе, некоторых после осмотра в лагере, кто-то поступил по прошествии нескольких дней с признаками инфекции.

- Всего из Мурманской области под наблюдение врачей попали 46 человек. На данный момент все дети из больницы выписаны и отдыхают в лагере, - сообщили редакции "КП-Мурманск" на "горячей линии" министерства образования Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Следователи провели обыски у компаний, снабжавших продуктами поезд "Мурманк-Адлер". Более 80 детей, ехавших в оздоровительный лагерь в Туапсе, госпитализированы с подозрением на отравление (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru