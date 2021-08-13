Всех юных северян из поезда "Мурманск-Адлер" выписали из больницы в Туапсе

Часть детей госпитализировали по прибытии в Туапсе, некоторых после осмотра в лагере, кто-то поступил по прошествии нескольких дней с признаками инфекции.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Всех детей из злополучного поезда "Мурманск-Адлер" выписали из инфекционного отделения Туапсинской городской больницы. Напомним: дети получили пищевую интоксикацию во время следования поездом в Краснодарский край для отдыха в детском оздоровительном лагере "Юбилейный". Повара и директора вагона-ресторана уже задержали.
Часть детей госпитализировали по прибытии в Туапсе, некоторых после осмотра в лагере, кто-то поступил по прошествии нескольких дней с признаками инфекции.
- Всего из Мурманской области под наблюдение врачей попали 46 человек. На данный момент все дети из больницы выписаны и отдыхают в лагере, - сообщили редакции "КП-Мурманск" на "горячей линии" министерства образования Мурманской области.
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