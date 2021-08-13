В Кандалакше остановили 7-летнего ребенка, который управлял квадроциклом

В отношении мужчины сотрудники Госавтоинспекции составили административный протокол по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ, что влечет наложение штрафа в размере 30 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 августа сотрудникам ДПС стало известно о том, что в районе улицы Восточной в Кандалакше семилетний ребенок управляет квадроциклом. Обследовав район, автоинспекторы остановили квадроцикл «Motoland Coyote 125» возле дома № 4. Известно, что мальчик был за рулем с разрешения своего отца.

В отношении мужчины сотрудники Госавтоинспекции составили административный протокол по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ, что влечет наложение штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Помимо этого, родителя мальчика привлекут к административной ответственности согласно статье 5.35 КоАП РФ. В ней сказано, что за недобросовестное выполнение своих обязательств по воспитанию и содержанию ребенка родителям может быть вынесено предупреждение либо штраф до 500 рублей.

- Госавтоинспекция Кандалакши обращает внимание родителей на то, что любое транспортное средство является источником повышенной опасности. От мастерства и опыта водителя зависит не только его жизнь, но жизнь, безопасность и здоровье остальных участников дорожного движения, - отметили в УГИБДД УМВД России по Мурманской области.

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